Moskova'da ilk karantina cezaları kesildi

Moskova Şehir Mahkemesi Sözcüsü Ulyana Solopova, Sputnik’e açıklamasında, karantinayı ihlal eden 9 vatandaşa kişi başına 15 bin ruble (yaklaşık 1350 TL) para cezası verildiğini bildirdi.

Vatandaşların, Rusya hükümeti ve Moskova Belediye Başkanlığı’nın kararlarında öngörülen sebep ve gerekçesi olmadan evlerinden 100 metreyi aşan mesafeye gittikleri belirtildi.

Solopova, ayrıca iki vatandaşla ilgili mahkeme sürecinin devam ettiğini söyledi.

Daha önce karantinayı ihlal eden Moskova sakinlerine, polis memurlarının uyarılarına uymadıkları gerekçeyle para cezası verilmişti.