Peskov: Rusya, koronavürüsle mücadelede Belarus'a yardım ediyor

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Sputnik’e açıklamasında, Minsk’in salgınla mücadele için Moskova’dan yardım istediği haberini değerlendirdi.

Peskov, "Rusya, koronavirüsle mücadelede Belarus’a yardım sağlıyor" dedi.

Rus Kommersant gazetesi, 1 Nisan’da, Minsk’in koronavirüsle mücadele için Rusya’dan yardım istediğini bildirmişti. Aynı gün Peskov, salgının ortak sorun olduğunu, herkesin 'aynı teknede' bulunduğunu söylemişti.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell, dünkü açıklamasında, Minsk’in koronavirüsün yayılması bağlamında Brüksel’den yardım istediğini söylemişti. Borrell, AB’nin bu konuyu değerlendirdiğini, finansal desteğin 60 milyon euro’yu bulabileceğini belirtmişti.

Belarus Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Anatoliy Glaz, 'küresel korona krizinin' ekonomik sonuçlarını minimize etmek için AB’den finansal yardım istediğini bildirmişti.