Rusya’da koronavirüs vaka sayısı 24 saatte 1786 arttı

Rusya’daki koronavirüs vaka sayısında son 24 saatte 57 bölgede 1786 kişi artış oldu, 18 kişi öldü, 97 kişi taburcu edildi. Toplam vaka sayısı 11 bin 917 oldu.

Koronavirüsle mücadele merkezinin açıklamasına göre, Rusya’da Covid-19 vaka sayısındaki artış devam etti. Son 24 saatte 57 bölgede 1786 vaka daha tespit edildi. Böylece şimdiye kadarki hasta sayısı 11 bin 917’ye ulaştı.

Vakaların çoğu başkent Moskova’da. Kentteki toplam vaka sayısı 1124’e yükselirken, yeni vakaların yarısından fazlası 45 yaşın altında. Son 24 saatte ülkede ölen 18 kişiden 12’si de Moskova’dan.

Moskova bölgesinde 182, Komi Cumhuriyeti’nde 58 vaka bulunuyor.

Rusya’da şimdiye kadar kaydedilen vakaların 800’ü iyileşti, 94’ü de hayatını kaybetti.