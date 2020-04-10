Putin ile Trump, petrolü ve koronavirüsü konuştu

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre Putin ve Trump, petrol fiyatlarının istikrara kavuşturulması için üretim hacimlerinin düşürülmesini öngören OPEC+ anlaşması da dahil küresel petrol piyasasındaki durum hakkında görüş alışverişi yaptı.

Trump, petrol ülkelerin liderleriyle yaptığı temaslar hakkında mevkidaşına bilgi verirken taraflar, iki ülke arasında bu konuyla ilgili görüşmelerin devam etmesini kararlaştırdı.

Putin ve Trump, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisini de ele aldı.

Liderler, Kovid-19'la mücadele kapsamında Rusya ve ABD'de alınan önlemleri değerlendirdi.