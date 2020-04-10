Rus ve Türk dışişleri yetkilileri, İdlib'i görüştü

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin ile Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal'ın Moskova ile Ankara arasındaki İdlib mutabakatlarını ve Suriye'deki siyasi sürecin gidişatını konuştuğu belirtildi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Verşinin ve Önal, bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Taraflar, İdlib'de istikrarın sağlanmasına yönelik Rus-Türk mutabakatları da dahil olmak üzere Suriye'de çözümle ilgili bir dizi konuyu ele aldı.

Verşinin ve Önal, BM Güvenlik Konseyi'nin 2254 sayılı kararı uyarınca BM'nin desteğiyle Suriyeli taraflar arasında yürütülen siyasi süreci ilerletme görevleri hakkında görüş alışverişi de yaptı.