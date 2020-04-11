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    Peskov: OPEC+ anlaşmasında kaybeden taraf yok

    © Sputnik / Сергей Гунеев
    Rusya
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    Sputnik Türkiye
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    Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) üyeleri ile örgüte üye olmayan 10 ülkeden oluşan OPEC+'da sağlanan anlaşmada kaybeden taraf olmadığını ve Putin'in bu anlaşmadan memnun olduğunu söyledi.

    OPEC+ anlaşması, geçen ay Rusya ile Suudi Arabistan arasındaki ihtilaflar nedeniyle sonuçsuz kalan müzakerelere kıyasla Rusya'nın neredeyse 10 kat daha fazla kesinti yapmasını öngörüyor.

    Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak
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    Rusya Enerji Bakanı Novak: OPEC+ yeni anlaşmayı onayladı

    Bugünkü basın toplantısında basın mensuplarının 'anlaşmadan çıkan sonucun Moskova için bir yenilgi olup olmadığı' sorusunu yanıtlayan Peskov, "Kesinlikle hayır. Burada kaybeden yok. Burada sadece bu karardan kazançlı çıkanlar var. Üstelik bu karardan hem petrol üreten ülkeler hem de petrol tüketen ülkeler, ayrıca genel olarak küresel ekonomi kazançlı çıkıyor. Bu anlaşma bozulsaydı, küresel ekonomide kaos yaşanabilirdi" dedi.

    'Bir ay önce böylesine derin bir kriz öngörülemezdi'

    Martta yapılan görüşmelerdeki durumu da değerlendiren Peskov, "Henüz bir ay önce dünyadaki hiç kimse, şu anda dünya ekonomisinin içinde bulunduğu böylesine derin bir krizi öngöremezdi. Hiç kimse, enerji ürünlerine talebin sadece sayılı günler içinde bu kadar azalacağını öngöremezdi. Dolayısıyla, bu konuda böyle sorulması tamamen yanlış" ifadelerini kullandı.

    'Putin memnun'

    Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 22 ülkenin mutabakatıyla imzalanan belgeyi çok olumlu bulduğunu, Meksika'nın yapıcı tutumunu memnuniyetle karşıladığını sözlerine ekledi.  

    OPEC+, 1 Mayıs'tan itibaren günde 10 milyon varillik kesinti yapılması konusunda anlaşmaya varıldığını duyurmuştu.

    Mayıs ve Haziran aylarında geçerliliği sürecek olan anlaşma kapsamında Suudi Arabistan'ın petrol üretimini günde 3.3 milyon varile, Rusya ise günlük petrol üretimini 2 milyon varile düşürecek.

    OPEC+, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü üyeleri ile örgüte üye olmayan 10 ülkeyi kapsıyor. Rusya, OPEC üyesi olmamasına rağmen Rusya ve Suudi Arabistan'nın ekonomisinde zarar veren 2014 yılındaki ekonomik durgunluk sonrası petrol tedarikini ve fiyatlarını sınırlamak için OPEC'le yakın işbirliği yapmıştı.

    Etiketler:
    Suudi Arabistan, Rusya, OPEC+, Dmitriy Peskov, Kremlin
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