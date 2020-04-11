Putin: Rusya’nın insanlı uzay uçuşlarındaki lider konumunu muhafaza etmeliyiz

Rusya’daki 12 Nisan Kozmonotlar Günü öncesine video konferans yoluyla gerçekleştirilen uzay sektöründe gelişim konulu bir toplantıda konuşan Putin, “Koşulsuz önceliklerimizden biri, insanlı uzay uçuş programlarının geliştirilmesi. Bu, Rus uzay sektörünün güçlü tarafı ve bu konudaki liderliğimizi muhafaza etmeliyiz” dedi.

Putin, bunun sağlanmasının büyük ölçüde yeni nesil ulaşım sistemlerinin oluşturulmasına bağlı olduğunu belirterek, insanlı uçuşlarda kullanılacak yeni uzay aracının uçuş testlerinin 2023 yılında Vostoçnıy Uzay Üssü’nden yapılmasının planlandığını kaydetti.

Rus lider, fırlatma işleminin program dahilinde gerçekleşmesi için Rus uzay ajansı Roscosmos’tan ne tür adımlar atıldığı yönünde bilgi istedi.