‘Rusların sadece yüzde 3'ünün koronavirüse karşı bağışıklığı var’

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu (Rospotrebnadzor) Başkanı Anna Popova, Mart ayı başlarında Sapsan trenine eşlik eden ve potansiyel olarak enfekte olmuş insanlarla çalışan doktorların testlerini analiz ettiklerini ve sonuç olarak sadece yüzde 3’ünün yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı bağışıklığı olduğunun ortaya çıktığını belirtti.

