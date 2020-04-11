‘Rusların sadece yüzde 3'ünün koronavirüse karşı bağışıklığı var’

Rospotrebnadzor Başkanı Anna Popova, SARS-CoV - 2'ye karşı bağışıklık testinin, Rusya'da çok az insanın bu virüs türüne karşı bağışıklığı olduğunu gösterdiğini söyledi.

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu (Rospotrebnadzor) Başkanı Anna Popova, Mart ayı başlarında Sapsan trenine eşlik eden ve potansiyel olarak enfekte olmuş insanlarla çalışan doktorların testlerini analiz ettiklerini ve sonuç olarak sadece yüzde 3’ünün yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı bağışıklığı olduğunun ortaya çıktığını belirtti.

Rossiya 24 televizyonuna konuşan Popova, immünofermet analizi test sistemiyle başta doktorlar ve sağlık çalışanları olmak üzere vatandaşlarda antikor olup olmadığını belirlemeye çalışacaklarını kaydetti.

“Kitlesel testlerin yapılmasıyla birlikte Rusların yüzde 70'inin bu hastalığı daha önce atlattığının ortaya çıkması gibi bir durum beklenebilir mi” sorusuna Popova, olumsuz yanıt verdi: “Hayır, bunu kesinlikle beklememeliyiz ve bunu beklemiyoruz. Bu nedenle, bazen çok sert görünen tüm önlemler bugün alınıyor.”

Popova, enfekte olanların neredeyse dörtte birinin hiçbir semptomu olmadığını ve hastalığın gelişmediğini belirterek, konuşmasını şu sözlerle sürdürdü: “Bugün enfekte olduğunu tespit ettiğimiz toplam vakanın yüzde 20-25'inde hiçbir belirti yoktur ve hastalık gelişmiyor. Bu önemlidir. Yani, taşıyıcı durumundalar veya hastalık fark edilmeden ilerliyor.”

Popova ayrıca, asemptomatik ve geçici virüs taşıyıcılarında bağışıklığın oluşup oluşmadığının henüz bilinmediğini kaydetti.