30'dan fazla ülke Rusya’dan suni solunum cihazı istedi

Boçarov, "Uluslararası piyasalara çıkmak için bu durumdan yararlanmak istiyoruz. Kapasitelerimizi ve potansiyelimizi sadece suni solunum cihazları değil, diğer karmaşık tıbbi cihazların üretimine yoğunlaştırmak ve yıl sonuna kadar özel program oluşturmak için her şeye sahip olduğumuzu düşünüyoruz" dedi.

Bakan, suni solunum cihazlarına ihtiyaç duyan ülkelere destek vermeye hazır olduklarını kaydetti.

Rus işletmelerin '2. Dünya Savaşı sırasında olduğu gibi' tıbbi teçhizat üretimini artırdığını söyleyen Boçarov, üretimi nisanda 8, mayısta 25, haziranda da 30 kat artırmayı planladıklarını bildirdi.

Daha önce Rusya’nın nisanda 500, mayısta 2500, haziranda da 3 bin adet suni solunum cihazı üreteceği belirtilmişti.