Moskova 'kartlı çıkış izni' uygulamasına geçiyor

Moskova'da Kovid-19 salgını nedeniyle başlatılan yeni bir uygulamaya birlikte önümzüdeki haftadan itibaren evden sadece özel bir kartla çıkılabilecek.
Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, yeni uygulama için ülke yönetiminden izin aldığını belirterek sistemin, başvurular üzerine çalışacağını söyledi.
Vatandaşların izin kartlarını almak için başvurularında gösterdiği sebebi kontrol etme hakkını gizli tuttuklarını dile getiren Sobyanin, yeni uygulamanın kaçınılmaz ek kısıtlama ve rahatsızlık olduğunu kaydederek, "Söz konusu çok sayıda insanın sağlığı ve hayatı olunca başka seçenek kalmıyor. Maalesef mevcut kısıtlamalara uymayanların olduğunu görüyoruz" ifadelerini kullandı.
Moskova’da durumun geçen pazartesiden itibaren kötüleşmeye başladığını, ağır hasta sayısında artışın yaşandığını vurgulayan Belediye Başkanı, gelişmelerin 'umut verici olmadığını' kaydetti.
Sobyanin, ayrıca market ve diğer perakende noktalarının çalışmaya devam edeceğini belirtti.
Moskova Belediye Başkanı, "Sayın Moskovalılar, önümüzdeki günlerde ve haftalarda bizi zor sınavlar bekliyor. Sabırlı ve cesur olmalıyız. Kurallara ve kısıtlamalara uyma konusunda maksimum sorumluluk sergilemeliyiz. Bu belayla ancak bu şekilde baş edebilir, yakınlarımızın hayatını kurtarabiliriz. Enfeksiyon tehdidi ortadan kalkar kalkmaz Moskova normal hayat ritmine geri dönmeye başlayacak" dedi.
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