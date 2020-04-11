Peskov: Putin ve Trump, iki ülke arasındaki ihtilafları ortadan kaldırabilecek iradeye sahip

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump'ın iki ülke arasındaki ihtilafları ortadan kaldırabilecek ve yapıcı diyalog yürütebilecek iradeye sahip olduklarını söyledi.

Rus Pervıy Kanal'da yayınlanan 'Büyük Oyun' programına açıklamalarda bulunan Peskov, "Putin ve Trump, stratejik ihtilaflardan kendilerini soyutlayabilir ve taktik açıdan son derece verimli bir diyalog yürütebilir. Birbirlerini, ortak eylemlerinin alternatifinin olmadığını gerçekten anlıyorlar. Bu son iki telefon görüşmesinde tüm açıklığıyla görüldü" dedi.

Bu arada Peskov, Rusya-ABD ilişkilerinde bir düzelme olduğunun söylenemeyeceğini, Washington'un Rusofobiyi önceden olduğu gibi körüklemeyi sürdürdüğünü kaydetti.

ABD'nin Rusya'ya ilişkin klişeleri devam ettirdiğinin altını çizen Peskov, ABD'de hem orduda hem devlet içinde Rusofobinin hakimiyetini sürdürdüğünü vurguladı.