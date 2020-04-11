Rus senatörden koronavirüs değerlendirmesi: Doğa için küçük bir mola

Rus senatör Aleksey Puşkov, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle atmosferin daha temiz hale geldiğini, Çin, Hindistan ve Avrupa’da ise çevre kirliliğinin azaldığını kaydetti.

Dünyayı kasıp kavuran Kovid-19 salgınını Twitter hesabından değerlendiren senatör Aleksey Puşkov, salgın nedeniyle atmosferin daha temiz hale geldiğini; Çin, Hindistan ve Avrupa’da ise çevre kirliliğinin azaldığını ifade etti.

Tüm bunları ‘salgının paradoksal sonucu’ olarak nitelendiren Puşkov, ancak pandeminin sona ermesinin ardından her şeyin eski haline döneceğini vurguladı.

Rus senatör, "Doğa için küçük bir mola" ifadelerini kullandı.

Парадоксальное следствие эпидемии - очистка атмосферы и улучшение экологии в Китае, Индии, Европе. Но после окончания пандемии все, разумеется, вернётся на круги своя. Легкая передышка для природы. https://t.co/1o6w68TXge — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) April 11, 2020

Dünya Sağlık Örgütü 11 Mart’ta yeni tip koronavirüs salgınının ‘pandemi’ olduğunu duyurmuştu. Son verilere göre dünya genelinde toplam 1.7 milyondan fazla kişi virüse yakalandı, 92 binin üzerinde kişi ise yaşamını yitirdi. İyileşenlerin sayısı ise son verilere göre 389 bin kişi oldu.