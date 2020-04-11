Peskov: Koronavirüs pandemisi sonrasında uzun süreli küresel kriz yaşanabilir

Rus devlet televizyonu Pervıy Kanal'da (Birinci Kanal) konuk olduğu 'Bolşaya İgra' (Büyük Oyun) adlı programda konuşan Peskov, küresel krizin, Kovid-19 pandemisinin sona ermesinin ardından bir ya da iki ay içerisinde aşılmayacağını ve uzun süreli olarak hissedileceğini ifade etti.

‘Uluslararası örgütlerin çalışmaları tatmin edici düzeyde değil’

Kremlin Sözcüsü, pandeminin ve beraberindeki krizin Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) ve G20 gibi uluslararası örgütlerin performansının olması gerekenden daha düşük olduğunu ortaya koyduğunun altını çizdi:

“Bu pandeminin, bu krizin eşi görülmemiş doğası, mevzubahis uluslararası örgütlerin performansının, olması gerekenden daha düşük düzeyde olduğunu ortaya koydu. Bu örgütlerin birçoğu ise hiç çalışmıyor. Şu anda mevzubahis kuruluşların çalışmalarının tatmin edici olduğunu kabul edemeyiz.”

‘Rus yönetiminin en önemli görevi sosyal taahhütlerini yerine getirmek’

Peskov, Rus yönetiminin bu durumdaki en önemli görevinin ise başlıca sosyal taahhütlerini yerine getirmek olduğunu vurguladı.

Daha önce uluslararası danışmanlık şirketi McKinsey & Company, Rus ekonomisinin 2020’de en iyi senaryoda yüzde 3.8, en kötü senaryoda ise yüzde 10.2 oranında küçüleceğini öngörmüştü.

Şirketin baz senaryosuna göre ise Rusya’nın ekonomisi, ancak 2021’in ortalarında 2019’un sonundaki kriz öncesi seviyesine geri dönebilecek.