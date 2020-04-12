Rus askeri uzmanlar Sırbistan'da 25 sağlık tesisinde dezenfektasyon yaptı

Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Rus askeri uzmanların Belgrad ve yakınındaki yerleşimlerde 25 sağlık tesisinde dezenfektasyon çalışması yaptıkları belirtildi.

Açıklamada, “Toplamda 380 bin metrekareyi aşan alanda 50'den fazla bina ve tesis ile yaklaşık 65 bin metrekarenin üzerinde 20'den fazla sert yüzeyli yol dezenfekte edildi” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca dün Belgrad’da koronavirüs şüphesi ile gelen hastaların testlerinin yapıldığı 13 kent ve bölge polikliniğinde de dezenfektasyon uygulaması yapıldığı kaydedildi.

Açıklamaya göre Rus askeri uzmanlar şimdiye kadar toplam 15 yerleşimde yer alan 50’den fazla sağlık kuruluşunda epidemiyolojik durumu ile ilgili değerlendirme yaparak Sırp doktorlara salgın ile mücadelede yardım etti.

Rusya Savunma Bakanlığı, koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında 3-4 Nisan tarihlerinde Sırbistan’a 11 uçakla tıbbi yardım, 87 askeri sağlık uzmanı, teknik cihaz, korunma gereçleri ve 16 askeri araç göndermişti.