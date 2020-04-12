Rusya Kozmonotlar Günü’nü kutluyor

Gagarin’in gerçekleştirdiği tarihi uzay uçuşu toplam 108 dakika sürmüş, Rus kozmonot bu süre içinde Dünya'nın yörüngesinde tam bir tur atmıştı. Ardından Vostok gemisinin iniş kapsülü başarılı bir şekilde SSCB topraklarına inmişti.
Rusya’nın tüm bölgelerinde her yıl coşkuyla kutlanan 12 Nisan Kozmonotlar Günü kapsamındaki etkinlikler bu yıl koronavirüs pandemisi nedeniyle sonbahara ertelendi.
Çevrimiçi kutlama etkinlikleri
Kutlama etkinlikleri çerçevesinde Yandex.Müzik uygulaması, Rusya Federal Uzay Ajansı Roscosmos’un desteğiyle kozmonotların en sevdikleri parçalardan bir liste hazırladı.
Bununla birlikte Moskova Kozmonot Müzesi’nin hazırladığı eğlence programı çerçevesinde kozmonotlar ile 14 saatlik canlı yayın maratonu sunulacak. Kullanıcılar dokuz belgeseli izleyebilecek ve uzay gezilerinin katılımcılarına soru sorabilecek.
Roscosmos’un kendi televizyon stüdyosundan organize ettiği ayrı bir maraton sayesinde kullanıcılar, ajansın yeni projelerini YouTube üzerinden izleyebilecek.
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