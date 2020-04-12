Rusya Kozmonotlar Günü’nü kutluyor

Rus kozmonot Yuri Gagarin'in 12 Nisan 1961'de Vostok uzay gemisiyle gerçekleştirdiği ilk uzay uçuşunun anısına 1962’den itibaren Rusya'da her yıl kutlanan 12 Nisan Kozmonotlar Günü etkinlikleri bu yıl internet üzerinden çevrimiçi yapılıyor.

Gagarin’in gerçekleştirdiği tarihi uzay uçuşu toplam 108 dakika sürmüş, Rus kozmonot bu süre içinde Dünya'nın yörüngesinde tam bir tur atmıştı. Ardından Vostok gemisinin iniş kapsülü başarılı bir şekilde SSCB topraklarına inmişti.

Rusya’nın tüm bölgelerinde her yıl coşkuyla kutlanan 12 Nisan Kozmonotlar Günü kapsamındaki etkinlikler bu yıl koronavirüs pandemisi nedeniyle sonbahara ertelendi.

Çevrimiçi kutlama etkinlikleri

Rusya Devlet Başkanıbir önceki gün iki Rus kozmonot ve bir ABD’li astronotun ulaştığı ve ekip sayısının ikiye çıktığı Uluslararası Uzay İstasyonu (UUİ) ile bağlantıya geçerek her iki ekibin Kozmonotlar Günü’nü kutladı. Putin ayrıca Rusya’nın uzay alanında diğer ülkelerle uluslararası işbirliğine devam edeceğini bir kez daha teyit etti.

Kutlama etkinlikleri çerçevesinde Yandex.Müzik uygulaması, Rusya Federal Uzay Ajansı Roscosmos’un desteğiyle kozmonotların en sevdikleri parçalardan bir liste hazırladı.

Bununla birlikte Moskova Kozmonot Müzesi’nin hazırladığı eğlence programı çerçevesinde kozmonotlar ile 14 saatlik canlı yayın maratonu sunulacak. Kullanıcılar dokuz belgeseli izleyebilecek ve uzay gezilerinin katılımcılarına soru sorabilecek.

Roscosmos’un kendi televizyon stüdyosundan organize ettiği ayrı bir maraton sayesinde kullanıcılar, ajansın yeni projelerini YouTube üzerinden izleyebilecek.