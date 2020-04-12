Rus onkolog: Sigara içmenin koronavirüsten koruduğu iddiaları saçma

Rus onkoloji uzmanı Vladimir Levşin, ‘Sigara içenlerin içmeyenlere göre koronavirüse yakalanma olasılığı daha düşük’ olduğu iddiasının nasıl ortaya çıktığı ve ne derece gerçeği yansıttığı konusunda değerlendirmelerde bulundu.

Rusya N. Blohin Onkoloji Merkezi hastalık önleme bölümü yöneticisi Vladimir Levşin, radyo Sputnik’e verdiği demeçte ‘Sigara içenlerin içmeyenlere göre koronavirüse yakalanma olasılığı daha düşük olduğu' iddiasının nasıl ortaya çıktığını ve ne derece gerçeği yansıttığını anlattı.

'Koronavirüs sigara içenlerin sağlığını çok daha korkunç biçimde etkiler'

Bir doktorun sigara içmenin ya da daha farklı kötü alışkanlıkların koronavirüsten koruduğunu asla söylemeyeceğini söyleyen Levşin, Kovid-19 ile ilgili bilgilerin şu anda kısıtlı olmasına rağmen virüsün bulaştığı sigara içen kişilerin sağlığını, kullanmayanlara göre çok daha korkunç biçimde etkileyeceğinin açıkça görüldüğünü vurguladı:

'Kronik bronşit varlığı zatürre olma riskini birkaç kat arttırıyor'

“Şu anda sigara içmenin koronavirüsten koruduğu konusunda iddialar mevcut. Bu elbette ki saçma bir şey. Sigara içmek koronavirüsten kurtarmaz, tam aksine sigara içenlerde görülen hastalıklar üzerinden koronavirüs enfeksiyonunun seyrini ağırlaştırır. 5-6 yıldır sigara içen herhangi bir insanın en az kronik bronşiti olur. Kronik bronşit varlığı ise zatürre olma riskini birkaç kat arttırıyor.”

'Sigarayı bırakamayan tiryakiler kendilerini haklı çıkarmak için hikayeler uydurur'

Sigara içmenin koronavirüsten korumadığının açıkça görülüyor olmasına rağmen bu efsanenin oldukça yaygın olduğunun altını çizen Levşin, şunları söyledi:

“Her ne kadar yapmaya çalışsalar da bağımlılıklarından bir türlü vazgeçemeyen, aynı zamanda kalifiye yardım da almak istemeyen sigara tiryakileri var. Bu kişiler sigarayı bırakabileceklerine inanmıyor. Bu bağımlılıkları hayat boyu sürecek. Kendilerini haklı çıkarmak için böyle şeyler uydururlar.”

'Kovid-19'dan daha korkunç onkoloji hastalıklarına yol açabiliyor'

Levşin, sigara içmenin koronavirüs olmadan da insan sağlığına zararlı olduğunun, tütün ve tütün ürünleri kullanmanın Kovid-19’dan daha korkunç olan onkoloji hastalıklarına yol açabildiğinin unutulmaması gerektiğini vurguladı.