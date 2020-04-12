Putin, Trump ve Kral Selman arasında üçlü telefon görüşmesi gerçekleşti

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Donald Trump ve Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz el-Saud arasında gerçekleşen telefon görüşmesinde liderlerin OPEC+ kapsamında varılan anlaşmaya destek verdikleri belirtildi. Putin ve Trump'ın ayrı bir görüşme daha yaptığı ifade edildi.

Kremlin’den yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Donald Trump ve Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz el-Saud arasında üçlü bir telefon görüşmesinin gerçekleştiği bildirildi.

Görüşmede, küresel piyasaları istikrara kavuşturma ve genel olarak küresel ekonominin sürdürülebilirliğini sağlama amacıyla petrol üretiminde aşamalı ve gönüllü olarak kesinti yapılmasına ilişkin OPEC+ kapsamında varılan anlaşmaya desteğin ifade edildiği aktarılırken, “Anlaşma yürürlüğe giriyor” diye kaydedildi.

Açıklamada Putin ve Trump arasında ayrıca bir görüşmenin daha yapıldığı ifade edildi.

Petrol piyasasındaki durumla ilgili görüş alışverişinde bulunan iki ülke liderinin, OPEC+ anlaşmasının büyük önem taşıdığını kaydettikleri aktarıldı.

Putin ve Trump’ın ayrıca stratejik güvenliğin sağlanmasıyla ilgili güncel sorunları değerlendirdikleri bildirildi.

Görüşme sonrası Donald Trump Twitter hesabından yaptığı paylaşımla Rus ve Suudi liderlere hem teşekkür etti; hem de liderleri tebrik etti. Trump paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"OPEC+ ile büyük petrol anlaşması tamam. Bu, ABD'de binlerce enerji istihdamını kurtaracak. Rusya ve Suudi Arabistan'ı kutluyorum."

The big Oil Deal with OPEC Plus is done. This will save hundreds of thousands of energy jobs in the United States. I would like to thank and congratulate President Putin of Russia and King Salman of Saudi Arabia. I just spoke to them from the Oval Office. Great deal for all! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 12, 2020

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