Rusya Enerji Bakanı Novak: Rusya’yı petrol piyasasının dışına itme çabası başarısız oldu

Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak, Suudi Arabistan’ın Rusya’yı petrol piyasasının dışına itme çabasının baştan beri başarısızlığa mahkum olduğunu belirtti.

Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak, Rossiya 1 televizyonuna açıklamasında, Rusya’nın rekabet gücüne sahip petrol ürettiğini ve hammaddeyi satmak için güzergahları çeşitlendirdiğini anlattı.

Suudi Arabistan’ın petrol piyasasındaki eylemlerinin irrasyonel olduğunu söyleyen Novak, yeni tip koronavirüs nedeniyle petrol talebinde düşüş yaşarken petrol üretimini artırmanın anlamsız olduğunu belirterek, “Bu iktisat teorisi açısından bile mantıksız” dedi.

Petrol talebinin kriz öncesi seviyelere dönüşünün uzun zaman alabileceğini dile getiren Novak, Rusya yönetiminin petrol piyasasındaki durumun üstesinden geleceğini ve ekonomiyi düzelteceğini kaydetti.