Rusya’da koronavirüs vaka sayısı 2558 arttı

Koronavirüsle mücadele merkezinin açıklamasına göre, son 24 saaatte Rusya’da 62 bölgede yeni 2558 Kovid-19 vakası tespit edildi.

Gün içinde tespit edilen 2558 vakanın 1355’i Moskova’da, 495’i Moskova bölgesinde, 121’i St. Petersburg’da bulunuyor.

Şimdiye kadarki toplam vaka sayısı ise 18328’e ulaştı. Ülkenin 82 bölgesinde vakaya rastlandı. Vakalar yoğunluklu olarak başkent Moskova’da görülüyor. Kentte salgın boyunca 11513 vaka tespit edildi. Moskova’daki hastaların yüzde 45.5’i 18-45, yüzde 34’ü 46-65, yüzde 15’i 65 ve üstü yaşlarda, yüzde 5.5’i de çocuk.

Ölü sayısında 18 kişi artış

Ülkedeki toplam ölü sayısı ise son 24 saatte 18 artarak 148’e çıktı. İyileşen 179 kişi daha taburcu edildi ve iyileşen hasta sayısı böylece 1470’e yükseldi.

Başkent ve bölge içi ulaşıma denetim

Öte yandan vakaların yoğunluklu olarak görüldüğü başkent Moskova ve Moskova bölgesindeki tedbirlere bir yenisi eklendi. Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin ve Moskova Bölgesi Valisi Andrey’in açıklamasına göre, 15 Nisan’dan itibaren kent ve bölge içerisindeki herhangi bir ulaşım dijital geçiş sistemiyle denetlenecek. Zorunlu olarak gerçekleştirilecek denetim kapsamında özel araç veya taksi, metro hatta scooter kullanan kişiler de bu kapsamda olacak. Ancak güvenlik güçleri, devlet görevlileri, gazeteciler, noterler, hakimler, avukatlar bu kuralın dışında tutuluyor.