Rusya: Koronavirüs bağışıklık testlerine bu hafta başlayabiliriz

Rossiya-24 televizyonunda konuşan Tatyana Golikova, Rusya’nın koronavirüs bağışıklık testlerine sahip olacağını hatırlatarak, bu testler sayesinde toplumda virüse karşı ne kadar bağışıklık kazanıldığının öğrenilebileceğini ifade etti.

Golikova, bağışıklık testlerinin yapılmasına bu hafta başlanabileceğini, böylece hastalığın iki ay içinde Rusya’daki gelişiminin nasıl olduğunu belirlemeye çalışacaklarını kaydetti.

Golikova, bu testlerin ilk olarak doktorlara yapılacağını belirterek, "Elbette bu testler salgının ortasında doğrudan görev yapan doktorların hastalanma riski olup olmadığını ya da hastalığı atlatıp atlatmadıklarını test etmek için çok önemli" dedi.

‘Test sayısını ciddi bir şekilde artırmaya başladık’

Golikova, Rusya’da koronavirüs vaka artış hızının günlük ortalama yüzde 17-18 olduğunu, bu rakamların ülkede salgının gidişatının tehdit edici boyuta ulaşmayacağına dair umut verdiğini de belirtti.

Golikova, “Ülkemiz çok büyük. Bölgelerdeki sağlık sistemi üzerindeki yük de değişiyor. Bazı yerlerde hasta sayısı az, bazı yerlerde çok. Gerçek hasta sayısını en iyi şekile anlamak için birçok başka ülke gibi test sayısını çok ciddi bir şekilde artırmaya başladık” dedi.

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu (Rospotrebnadzor) koronavirüse karşı antikoların tespitine yönelik yeni bir test sisteminin tescil edildiğini duyurmuştu. Açıklamada, bu testin toplumsal bağışıklığın incelenmesi ve geliştirilen aşıların ne kadar etkili olduğunun değerlendirmesini sağlayacağı kaydedilmişti.