Rusya’da bir ilk: Hayvanlarda Kovid-19 teşhisi için test sistemleri geliştirildi

Rusya Tarım Ürünleri Denetleme Ajansı (Rosselhoznadzor), kendi bünyesindeki Federal Hayvan Sağlığı Merkezi tarafından hayvanlarda yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) teşhis edebilen test sisteminin geliştirildiğini duyurdu.

Rosselhoznadzor Sözcüsü Yuliya Melano, yaptığı basın açıklamasında ajansın bünyesindeki Federal Hayvan Sağlığı Merkezi tarafından hayvanlarda yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) teşhis edebilen test sisteminin geliştirildiğini belirtti.

Melano, “Rusya’da yeni tip koronavirüs enfeksiyonu Kovid-19'a neden olan aktivatörün teşhisi için ilk test sistemi geliştirildi. Bu çalışma, Rosselhoznadzor’un bilim kuruluşu olan Federal Hayvan Sağlığı Merkezi’ne ait” diye konuştu.

'Köpek ve kedi gibi evcil hayvanlara Kovid-19 teşhisi konulmasını sağlayacak'

Federal Hayvan Sağlığı Merkezi’nin araştırma çalışmalarından sorumlu müdür yardımcısı İlya Çvala ise Rusya’da şu ana kadar koronavirüsü sadece insanda teşhis eden sistemlerin geliştirildiğine dikkat çekti:

“Bu çalışmamız bir ilk. Yeni yöntem, aile dostu olan köpek ve kedi gibi hayvanlar da dahil olmak üzere çeşitli hayvanlarda Kovid-19 virüsünün aktivatörünü tanımlamayı hedefliyor.”

Rosselhoznadzor uzmanlarından Nikita Lebedev, yeni teşhis sisteminin reel zamanlı PCR (polimeraz zincir reaksiyonu) yöntemine dayandığını aktardı:

“Hayvanlardan oral ve nazal örnekler, belki de rektal ve dışkı örnekleri alınacak. Biyolojik malzeme örnekleri, yeni tip koronavirüs enfeksiyonu Kovid-19'a neden olan SARS-CoV-2 virüsünün DNA varlığı saptanmak üzere test edilecek.”

'İlk etapta 10 bin testin yapılmasını sağlayan kitler üretilecek'

Federal Hayvan Sağlığı Merkezi’nin hayvanlardan alınan örneklerin test edilmesine olanak sağlayan yöntem kılavuzlarının oluşturulup onaylandığını belirten Melano, kuruluşun bu ay içinde Kovid-19 teşhis kitlerini üretmeyi planladığını, bu sayede Rosselhoznadzor’a ait laboratuvarlarda ve referans merkezlerinde hayvan örnekleri ile yaklaşık 10 bin test yapılmasına olanak sağlanmış olacağını vurguladı.

Yeni testlerin öncelikle Kovid-19 vakalarının yoğun olarak görüldüğü büyük kentlerde, ayrıca uluslararası havalimanlarının bulunduğu bölgelerde kullanılması planlanıyor. Bu testlerin ücretli olarak kullanma imkanı olup olmayacağı konusunda ise ek açıklama yapılacak.