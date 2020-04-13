Rus uzmanlar koronavirüse karşı yeni ilaç geliştirdi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in video bağlantısıyla düzenlediği basın toplantısına katılan Sağlık Bakanı Mihail Muraşko, yerli bir şirketin Kovid-19’a karşı çare olabilecek bir ilaç geliştirdiğini duyurdu.

İlacın tamamıyla yerli yapım olduğunu belirten Muraşko, şöyle konuştu:

"Bir Rus şirketi, birkaç ülkedeki meslektaşlarımız tarafından test edilen bir ilaç geliştirdi, yüzde yüz Rus ürünü olan bu analogdan klinik araştırmalar için ilk seri üretildi. Bugün uzmanlar tarafından hazırlanan ilk belge paketini sunmasını bekliyoruz. Klinik öncesi testler kısa bir zaman içerisinde değerlendirilecek."

Rus Sağlık Bakanı, yeni ilacın klinik testlerine en geç 10-12 gün sonra başlanacağını açıkladı.