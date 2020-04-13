Rusya Enerji Bakanı Novak: Putin, OPEC+ anlaşmasında kilit rol oynadı

Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak, Rus lider Vladimir Putin’in Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı petrol üreticisi ülkelerin arasında anlaşmaya varılmasında kilit rol oynadığını belirtti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in 23 üyenin bulunduğu OPEC ve OPEC dışı petrol üreticisi ülkelerin arasında varılan anlaşmada kilit rolde olduğuna dikkat çeken Novak, “O olmasaydı anlaşma da olmazdı” dedi.

Rus devlet televizyonu Rossiya 1’e konuşan Novak, “Vladimir Vladimiroviç Putin OPEC ve OPEC dışı petrol üreticisi ülkeler toplantısında anlaşma sağlanmasında şüphesiz kilit rol oynadı. Birçok anlaşmazlık olduğunu gördük. Son günlerde başkanımız hem ABD Başkanı ile, hem de Suudi Arabistan Kralı ile birçok kez iletişime geçti. Sürekli olarak detayların ele alındığı görüşmelerdi. Başkanımız olmadan anlaşmaya varılamazdı” ifadelerini kullandı.

OPEC adıyla bilinen ve 23 üyenin bulunduğu OPEC ve OPEC dışı petrol üreticisi ülkelerin bugün telekonferans yoluyla düzenledikleri 10'uncu Olağanüstü Bakanlar Toplantısı’nda günlük ham petrol üretim miktarının 1 Mayıs'tan 30 Haziran'a kadar 10 milyon varil azaltılması üzerine anlaşma sağlandı.

Kesinti miktarı 1 Temmuz-31 Aralık tarihlerinde 6 ay boyunca günlük 8 milyon varil, 1 Ocak 2021 ile 30 Nisan 2022 arasındaki 16 ay boyunca ise günlük 6 milyon varil olarak uygulanacak.

Anlaşma gereği Meksika'dan talep edilen günlük 400 bin varillik kesinti ise 100 bin varille sınırlı kalacak, kalan 300 bin varillik kesintiyi ABD karşılayacak.

Söz konusu kesinti, uygulanmaya başladığı tarihten itibaren örgütün en büyük kesintisi olarak tarihe geçecek.