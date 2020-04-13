Rus doktor, Rusya'da koronavirüs salgınının ne zaman zirve yapacağını açıkladı

Ünlü Rus doktor Aleksandr Myasnikov, Rusya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının zirve noktasının ileri tarihlere doğru kaydığını ve bunun nisan sonunda beklenebileceğini ifade etti.

Myasnikov, "Hastalık, kendi kanunlarına göre ilerliyor ve birçok şey halka bağlı durumda. Rusya'da salgının zirve noktasının ay sonunda gerçekleşmesi bekleniyor" dedi.

Zirve noktasını müteakip bir düşüş yaşanacağını ve ardından ikinci dalganın beklenmesi gerektiğini kaydeden Myasnikov, hastalığın mayısın ortasına veya sonuna doğru biteceğini söylemenin zor olacağını ancak kısıtlayıcı önlemlerin süresinin uzatılmamasını umduğunu vurguladı.

Rusya'da bu sabah açıklanan rakamlara göre ülkenin 62 bölgede 2558 koronavirüs vakası daha tespit edildi, böylece vaka sayısı 18328’e yükseldi.