Rusya: Amerikan savaş gemisi Karadeniz sularına girdi

Bakanlığa bağlı Ulusal Savunma Yönetim Merkezi’nden yapılan açıklamaya göre ABD donanmasına ait güdümlü füze destroyeri 'USS Porter' bugün saat 18.30’de Karadeniz sularına girdi.

‘Rusya Karadeniz Filosu Amerikan destroyerini takibe aldı’

Açıklamada ayrıca Rusya Karadeniz Filosuna ait gemilerin bugün Karadeniz’e giren Amerikan destroyerini takibe aldıkları kaydedildi.

Açıklamada, “Karadeniz Filosu, 13 Nisan 2020 tarihinde saat 18.30’da Karadeniz sularına giren ‘USS Porter’ güdümlü füze destroyerini takibe aldı. Karadeniz Filosuna ait güçler ve araçlar, ABD Donanmasına ait geminin eylemlerini izlemeyi sürdürüyor” ifadelerine yer verildi.

Bu yıl ikinci kez

Bu yıl ikinci kez bir Amerikan savaş gemisi Karadeniz’e girmiş oluyor. Geçen şubatta ABD’ye ait olan ve üzerinde Aegis füze savunma sistemleri bulunan 'USS Ross' adlı güdümlü füze destroyerinin de Karadeniz’e girdiği duyurulmuş, Rus donanması Amerikan savaş gemisini izlemeye almıştı.

Geçen yılsa NATO’nun savaş gemileri 13 kez Karadeniz’de bulunmuştu.

1936’da imzalanan Montrö Boğazlar Sözleşmesi’ne göre Karadeniz’e sınırı olmayan devletlerin askeri gemileri, o sularda en fazla 21 gün kalabiliyor.