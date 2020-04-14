Google Putin’in ulusa sesleniş konuşmasının YouTube’da engellenmesinin sebebini açıkladı: Yanlışlıkla oldu

Google’dan yapılan açıklamada, “Sınırlı kaynaklar sebebiyle hatalı karar verildi” ifadesine yer verilirken videonun yeniden açıldığı kaydedildi.

Daha önce Rus NTV televizyonu, YouTube hesabında 25 Mart’ta yayınlanan ve 2 milyondan fazla izleme toplayan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in ulusa sesleniş konuşmasının videosunun engellendiğini duyurmuştu.

YouTube, geçen Cumartesi günü de RT televizyonunun hesabında, Moskova Bölgesi’nin Kommunarka kentinde bulunan ve ‘koronavirüs hastanesi’ olarak bilinen 40 no’lu hastanenin başhekimi Denis Protsenko’nun açıklamasını içeren videoyu da kaldırmıştı. Videonun yanlışlıkla kaldırıldığını açıklayan Google, bu videonun da yeniden yüklendiğini duyurmuştu.