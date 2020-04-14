‘Rusya’da İtalya senaryosu tekrarlanmaz’

Moskova’daki 71 no’lu hastanenin başhekimi Aleksandr Myasnikov, Rus medyasına açıklamasında, son günlerde Rusya’da vaka sayısında görülen artışı ve alınan tedbirleri değerlendirdi.

Myasnikov, Rusya’da İtalya senaryosunun tekrarlanması olasılığıyla ilgili soruya, “Bizde İtalya senaryosu tekrarlanmıyor ve gelecekte de böyle bir şey olmayacak” dedi.

Bununla birlikte hastanelerin aşırı dolmasına izin verilmemesi gerektiğini söyleyen doktor, Moskova’daki hastanelerde koronavirüs hastaları için şimdiden 100 bin yatağın bulunduğunu kaydetti.