Kovid-19'la mücadelede Avrasya Kalkınma Bankası'nın kaynaklarını kullanma fikrine Putin'den destek

Rusya, Kazakistan, Belarus, Kırgızistan ve Ermenistan'dan oluşan Avrasya Ekonomik Birliği'nin liderleri, video konferans yöntemiyle bir toplantı gerçekleştirdi.

Toplantıda konuşan Putin, gerekli görülmesi halinde Avrasya Kalkınma Bankası ile Avrasya İstikrar ve Kalkınma Fonu'ndaki kaynakların kullanılmasını fikrine katıldığını ifade etti.

Kovid-19 pandemisiyle mücadele kapsamında alınan önlemlerin, onlarca yılda kurulan işbirliği bağlantılarını koparmasına, uluslararası ticareti durdurmasına ve karşılıklı yatırımların kesilmesine engel olması gerektiğini kaydeden Putin, "Ekonomik kalkınmanın yeniden tesisi için gereken koşulları oluşturmak amacıyla AEB kapsamında sistematik önlemler almaya başlamalıyız. Özellikle de lojistik, gümrük ve vergi prosedürleri alanında dijitalleşme sürecini aktif hale getirmeliyiz" dedi.

Putin, makroekonomik sürdürülebilirliğin korunması için AEB'ye üye ülkelerin merkez bankaları arasında reel sektördeki işletmeleri kredilendirme süreçlerinin basitleştirilmesi, nakit dışı ve hızlı ödemelerin, uzaktan banka hizmetlerinin kapsamının genişletilmesi konularında işbirliği yapılmasını gerektiğini kaydetti.

AEB'deki bazı ülkelerde acil önlemlerin alındığını gördüklerini söyleyen Putin, "Pandemiye etkili şekilde karşı koymanın tek yolu, uluslararası toplumun çabalarının birleştirilmesi. Rusya, bu tür kolektif yaklaşımları BM, G20 ve BDT de dahil tüm çokuluslu platformlarda öne çıkarıyor. Elbette AEB ülkeleri arasında da yakın işbirliğinin gerekli olduğunu düşünüyoruz. AEB liderlerinin onaylaması için hazırlanan ortak açıklamayı destekliyoruz. Bu açıklamada, pandemi koşullarında AEB bünyesinde yapılacak çalışmaların organizasyonuna ilişkin yaklaşımların eksiksiz olarak yansıtıldığını düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

Putin, Avrasya Ekonomik Komisyonu bünyesinde kurulan Pandemiyle Mücadele Koordinasyon Kurulu'nun AEB'deki durumu gerçek zamanlı olarak izlediğini, üye ülkelerin kritik öneme sahip ürünlere olan ihtiyaçlarını ve bunları tedarik etme imkanlarını değerlendirdiğini ekledi.

Rusya'da Kovid-19'la mücadele konusunda yapılan çalışmalar hakkında da bilgi veren Putin, ülkedeki bölgelerin birçoğunda karantina uygulamasına gidildiğini ve 30 Nisan'a kadar 'ücretli tatil' ilan edildiğini anımsatarak, "Hastaların ve virüs taşıyıcıların tespiti için tanı ve testlerin kapsamı artırılıyor. Hastanelerde özel ekipmanla donatılmış enfeksiyon ünitelerinin kurulması, tıbbi ekipman ve cihaz alınması için önemli miktarda kaynak aktarıldı" dedi.

Kovid-19 hastalarının tedavisi için Rusya Savunma Bakanlığı tarafından 16 ihtisas hastanesi kurma çalışmalarının yürütüldüğünü ve bunların en kısa sürede teslim edileceğini kaydeden Putin, bu hastanelerden askerlerin yanı sıra gerektiğinde sivillerin de yararlanabileceğinin altını çizdi.

Ekonominin desteklenmesi için istihdamını koruyan işletmelere, küçük ve orta büyüklükteki işletmelere vergi, sigorta primi ödemeleri gibi konularda her türlü desteğin verildiğini lisans ve izin prosedürlerinin basitleştirildiğini belirten Putin, ekonomiyi desteklemek için atılacak yeni adımlar üzerinde çalıştıklarını ekledi.

Putin, yurtdışında pandeminin ortasında bulunan Rusya vatandaşlarının dönmeleri için birçok şey yaptıklarını, diğer ülkelerin karşılaştıkları sorunlara kayıtsız kalmadıklarını ve onlara yardım eli uzattıklarını da anlatarak, bu konuda edinilen deneyimler ile ilaç ve ilaç geliştirme çalışmalarıyla ilgili sonuçları en kısa zamanda AEB ülkeleriyle paylaşacaklarını vurguladı.