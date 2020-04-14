Kayıt
20:08 14 Nisan 2020
Canlı Yayın
    Arama
    Moskova koronavirüs

    Koronavirüs salgını sırasında Moskovadaki Türk iş dünyası nasıl yaşıyor

    © REUTERS / Shamil Zhumatov
    Rusya
    URL'yi kısaltın
    Yazarı
    0 0 0
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/104172/78/1041727882_0:0:1201:675_1200x675_80_0_0_2705ea81c02f901d9f90825183a5ff76.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/rusya/202004141041827636-koronavirus-salgini-sirasinda-moskovadaki-turk-is-dunyasi-nasil-yasiyor/

    Koronavirüs salgınıyla mücadele, dünyanın gündemindeki en önemli konulardan biri. 13 Nisan itibariyle Covid19 vaka sayısı dünya genelinde 1 920 985'i buldu.

    Resmi verilere göre, 14 Nisan itibariyle Rusyada vaka sayısı 21 102'dir, bu arada en fazla vaka Moskova ve Moskova bölgesinde görüldü. Salgının yayılmasını önleme tedbirleri kapsamında bir sürü işletme, mağaza, AVM faaliyetlerine kısıtlamalar getirildi, başkent ve Moskova bölgesinde toplu taşıma ve özel araçlarla ulaşımı için özel kartlı izin sistemine geçildi. Rusyada faaliyet gösteren Türk iş dünyası karantina koşullarında nasıl yaşıyor? Türk iş adamları ve yanlarında çalışanlar nasıl yaşıyor, işlerini etkileyen ve daha da etkileyebilecek koronavirüs salgını konusunda neler düşünüyor?

    Dünya Türk İş Konseyi’nin Avrasya Komitesi Başkanı Ali Galip Savaşır:

    ''Tabii tek amacımız bu pandemiden kurtulmak, ve bütün doktorları teşekkür ediyoruz.  Bütün işadamları bir araya toplamak mümkün değil. Bu da Türk işadamları olarak çok etkilenen şey  turizm sektörü. İnşaatta da sıkıntılar var, oradaki işçiler karantinada, birkaç kişi hasta ama 3 bin kişi karantinada. Bazı işadamlarımız ofislerini kappattı, evden çalışıyor. Herkes evde, kurallara uyuyoruz.  Bu durumun bir an önce geçsin istiyoruz. Bunun dışunda herhangi bir sıkıntımız yok''.

    7. 4 Mart'ta Rusya'da ilk koronavirüs vakası açıklandı.
    © Sputnik / Valeriy Melnikov
    Rusya'da Kovid-19 vakalarının sayısı 2.774 arttı

    Rus-Türk İşadamları Birliği Başkanı Naki Karaaslan:

    ''Her şeyin başı sağlık. Öyle bir dönemden geçmekteyiz ki her güne başlarken bu klasik deyimin anlamını çok daha derinlemesine idrak etmekteyiz. Tüm dünyada yaşayan insanlar arasında ayırım yapmadan yayılan salgının etkilemediği bir insan dahi kalmadı''.

    ''Biz işletme sahipleri ve işverenler olarak sıradan bir insanın katlanmak zorunda olduğu sıkıntıların yanı sıra sahip olduğumuz sosyal sorumluluğun da gereklerini yerine getirmek durumundayız. İçinde bulunduğumuz, akıl ve mantıkla anlamakta zorluk çektiğimiz, nasıl bir perspektifin bizleri beklediğini dahi tahmin edemediğimiz bu olağanüstü durumda çözüm çareleri aramaktayız. Ancak tüm dünyayı sarsan bu salgının daha da yayılmasına engel olmak üzere devlet kurumları tarafından alınan kısıtlayıcı tedbirlere de uymak durumundayız. Çünkü salgının yayılmasına engel olmanın şimdi en önemli olduğunun bilincindeyiz''.

    Koronavirüs
    © AP Photo / Francisco Seco
    Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 1 milyon 900 bini aştı

    ''İnsanların bu şartlarda hayatlarını sürdürebilmesi için çalışmaya devam etmesi gerekli olan bazı kurum ve sektörler dışında birçok işletme faaliyetini durdurmak zorunda kaldı. Birincil öncelikteki tüketim mallarını üretenler dışındaki üreticiler, hizmet sektörü, turizm, inşaat sektörü işte bu mecburi duraklamanın sıkıntılarını göğüslemeye çalışıyor. İşletme bazında çözüm üretmek de yeterli olmuyor çünkü salgının yayılmasını engellemek üzere alınan tedbirler bunların hayata geçirilmesine engel oluyor''.

    Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı Rusya’da önlemler devam ediyor. Moskova'daki Kovid-19 hastalarının tedavi edildiği Kommunarka Hastanesine bugün de ambulanslarla özel koruyucu kıyafetler giyen sağlık görevlileri hastalık şüphesi taşıyan vatandaşları sevk etti.
    © AA / Sefa Karacan
    Rus doktor, Rusya'da koronavirüs salgınının ne zaman zirve yapacağını açıkladı

    ''Bu ortamda devletin yaşanan krizden en çok etkilenen sektörleri zaman geçirmeden tespit etmesi, bürokrasi ve vergi yükünü azaltıcı, işletme çalışanlarının işlerini kaybetmesine engel olacak seviyede temel ihtiyaçların karşılanmasına yönelik, nakit para yardımı da dahil ekonomik tedbirlerin alınması hayati önem arz etmektedir. Bu önlemlerden bir diğeri yaşanan krizin kaçınılmaz olarak yol açacağı iflaslara da engel olunmasıdır. İflas müessesesi biz işletmeler ve işverenler için tercih edilir değildir. Çünkü iflas neticesinde kapatılacak işletmelerin yeniden kurulması hayal dahi edilemeyecek derecede zor olacaktır, çok az kişinin kaldırabileceği mali yükler getirecektir. Giderek ağırlaşan kriz ortamında ve insanların gelecek ile ilgili planları konusundaki belirsizliğin derinleştiği bu günlerde iş dünyasının böyle bir desteğe ihtiyacı bulunmaktadır''.

    FILE PHOTO: Researchers at the Microbiology Research Facility work with coronavirus samples as a trial begins to see whether malaria treatment hydroxychloroquine can prevent or reduce the severity of the coronavirus disease (COVID-19)
    © REUTERS / Craig Lassig
    Rus uzmanlar koronavirüse karşı yeni ilaç geliştirdi

    ''Yaşadığımız sıkıntılı dönemde en çok ihtiyacımız olan sağlık kurumları çalışanlarına teşekkürü bir borç biliyoruz. Şu anda özveri ile, en önsırada bizlerin hayatını korumak için mücadele veren bu insanların emeğine derin saygı duyuyoruz. İş dünyası olarak geleceğe ümitle bakmamıza imkan verecek tedbirler gibi sağlık kurumları çalışanlarının da en fazla destek alması gereken insanlar olduğuna inanıyoruz. Hayata geçirilecek devlet programları çerçevesinde sağlık çalışanlarının hem manevi hem de maddi açıdan desteklenmesi hayati önem taşımaktadır. Sağlık çalışanlarının emekleri ile üstesinden gelineceğine inandığımız salgın felaketi sonrasında hayatın eski hale dönmesi için çaba sarfedecek, sağlıklı insanlar onların eseri olacak''.

    © Sputnik / Максим Богодвид
    Rusya: Koronavirüs bağışıklık testlerine bu hafta başlayabiliriz

    ''Yaşanan salgın felaketinin milliyet, din, cinsiyet ayırt etmeden zarar verdiğini görüyoruz. Bubağlamda hem Rus hem de Türk iş dünyasının yaşadığı sıkıntılar birbirinin hemen hemen aynısıdır. İşletme sahipleri ve işverenler olarak her iki ülke tarafından alınan tedbirleri yakından takip ediyoruz. Bu tedbirlerin, özellikle de ekonomik alanda alınan ve alınacak tedbirlerin işletmelerin hayatlarına devam etmesinde belirleyici rol oynadığını birkere daha ifade etmek istiyoruz''.

    Sağlıklı ve huzurlu günlerde buluşmak en büyük isteğimiz. Çünkü sağlıklı ve huzurlu bir ortamda yapacağımız çok iş, saracağımız çok yara var.

    Rus-Türk İşadamları Birliği Eş Başkanı Sabahattin Yavuz:

    ''Beklenmedik bir şekilde ortaya çıkan ve maalesef tüm dünya'yı etkileyen bu pandemi sonucunda Tabiki tüm dünya'da olduğu gibi Rusya'da da iş dünyasının durumu doğal olarak normal değil. Aslında durumu şöylede ifade etmek daha yerinde olur sanırım "dünya belirsiz bir süreliğine eve kapandı ve her şey askıya alınmış durumda". Tabi bu durum Rusya'da biraz daha geç başlamış olmasına rağmen yine de vaka sayısı tedirgin edeci rakamlarla sürekli yükseliyor, ve önümüzdeki 10 gün içerisinde durumun daha da ciddi bir hal alacağı gözüküyor. Rusya'da iş dünyası'ndaki duruma baktığımızda her şeyin durdurulma noktasına gelmiş olduğunu söylemek için henüz erken. Hükümetin almış olduğu tedbirler çerçevesinde iş Dünyasının bu durumdan en az şekilde etkilenmesi öngörülüyor ve bu yönde uygulamalar devam ediyor''.

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
    © Sputnik / Aleksy Durzhinin
    Putin: Rusya'da koronavirüsle ilgili durum kötüye gidiyor

    ''Türkiye-Rusya arasındaki ticaret kan kaybetmiş olsada yinede devam ediyor. Bu yıl ticaret hacmindeki beklentimizde bir önceki yıla göre mutlaka bir düşüş yaşayacağımız aşikardır. Bu süre içerisinde ticareti sürdürebilmek beraberinde çok ciddi zorluklarlada uğraşmayı ve sözkonusu durumu konttollu yönetmeyi gerektiriyor''.

    ''Örneğin TIR ve kamyon şoförlerinin seferleri ve nakliyat düşüş yaşıyor olsada ticaretimiz devam ediyor. Bunun dışında iki ülke arasındaki uçuşlar durduruldu, buda bir manada iş dünyasının hareketlerinin de durmuş olduğu anlamına geliyor. Bunun dışında özellikle Rusya'da lokomotif sektörümüz olan inşaat sektörü belli bir dönem kontrollü olarak sürdürüldü ancak daha sonra Moskova Belediye Başkanı Sn.Sobyanin'in son tedbir paketi açıklaması ile birlikte maalesef durma noktasına geldi. Sanayi ve üretim - imalat sektörü kontrollü bir şekilde devam ediyor ama yine bu süreç içerisinde üretim rakamları aşağıya düşmüş durumda. Yine Rusya'daki Perakende ve Ticaret piyasasında yer alan iş Dünyamıza bakacak olursak ; bu sektörümüz bu durumdan en çok etkilenen ve zarar gören sektörlerimizin başında yer almaktadır. Özellikle hazırgiyim, tekstil, ayakkabı, aksesuar, gıda konularındaki işletmelerin ( restoran v.s ) kapatılma kararı ile birlikte (supermarketler, eczaneler dışında) bütün perakende ticareti durmuş oldu''.

    © Sputnik / Максим Блинов
    Moskova 'kartlı çıkış izni' uygulamasına geçiyor

    ''Bundan sonra ne olacak, hangi durumda olacağız, bu durum ne zaman bitecek, bununla ilgili bütün verileri toplamaya çalışıyor ve iş dünyasının bu süreç içerisinde negatif olarak etkilendiği durumları, Rusya hükümetinin açıkladığı iyileştirme ve desteklerle bu sureci en az zararla yaşamaya ve atlatmaya calisiyoruz . Mesela çalışanların bu doneme denk gelen ve ödenecek olan sosyal sigorta primlerinin ertelenmesi veya taksitlendirilmesi gibi hususlarda kanunlar ve tedbirler öngörüldü, bütün bunları analiz ediyoruz ve üyelerimize iletmeye calişiyoruz''.

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
    © Sputnik /
    Putin: Kovid-19 pandemisi nedeniyle her bölgedeki her kişi için mücadele etmeliyiz

    ''Ekonomik olarak 1-2 ay içinde yaşanan bu durum genel ticarette 2 aylık rakamlar olarak ölçülmeyecek ve salt 2 aylık rakamlar şeklinde yansımayacaktır . Mutlaka bunun daha sonraki döneme etkileri ve ciddi yansımaları söz konusu olacaktır.Benim kaygım şudur ki: bu süreç geçtikten sonra hem bu sürecin ekonomik yansımaları hemde Dünya'da ki genel ekonomik ve global resesyon beklentisi biz iş Dünyasını uzunca bir süre meşgul edecektir. Bundan sonra ticaret nasıl değişecek, nasıl gelişecek, nasıl şekillenecek, ne gibi kısıtlamalar, ne gibi önlemler veya ne gibi yeni ticari fırsatlar oluşacak, tüm bunlar üzerinde düşünmek ve yeni dijital dünya kurallarına hazırlıklı olmamız gerekiyor. Çünkü hiç birşey eskisi gibi olmayacak. Şu an sizinle ekonomi ve ticaret konuşuyoruz ama, bence İnsanoğlu bu süreç ile birlikte yaşamsal olarak, temel davranış, felsefe, psikoloji, eğitim, disiplin, sağlik, beslenme, iletişim ve daha sayabileceğimiz pekçok alanda yeni bir sürece start verecektir''.

     

     

     

     

     

    İlgili konular:

    Dünyayı değiştiren 100 gün: Koronavirüs salgınında önemli tarihler
    Rus uzmanlar koronavirüse karşı yeni ilaç geliştirdi
    Rus doktor, Rusya'da koronavirüs salgınının ne zaman zirve yapacağını açıkladı
    Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 1 milyon 900 bini aştı
    Rusya'da Kovid-19 vakalarının sayısı 2.774 arttı
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Sovyetler Birliği dönemine ait 'İşten sonra - duş almaya!' sloganlı pankart.
    'İşten sonra duş alın': Sovyet pankartlarında sağlıklı yaşam ilkeleri
    Karikatür
    Petrol piyasasından OPEC+ anlaşmasına temkinli tepki
    İnfografik
    Yeni Rus korvet 'Retivıy'
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet