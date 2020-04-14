Rusya’dan ABD’ye New York Times’ı hesaba çekme çağrısı

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD’nin yeni tip koronavirüs Kovid-19 ile ilgili dezenformasyon yayanları hesaba çekmeye New York Times’tan başlaması gerektiğini belirtti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, “ABD Dışişleri Bakanı, salgınla ilgili dezenformasyona dahli olan herkesi hesaba çekmekle tehdit etti. New York Times’tan başlayın. ‘Putin’in Amerikan bilimine karşı borç savaşı’ adlı materyal dezenformasyon eseridir” dedi.

New York Times, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i koronavirüs kaynaklı ölümler hakkında yalan bilgi yayma ve önemli toplumlar kurumlara saldırılar ile suçlamıştı. Haberde ciddi hiçbir argüman sunulmazken dayanak olarak söyleşi, gazete makaleleri, röportajlar, tweet’ler ve televizyon şovu kullanılmıştı.

Daha önce ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Good Morning Orlando radyosuna açıklamasında, koronavirüsle ilgili tam bilgi vermeyenlerin veya dezenformasyona katılanların hesaba çekileceğini söylemişti.