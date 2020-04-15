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03:45 15 Nisan 2020
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    Rusya - Koronavirüs

    Rusya Bakanlar Kurulu, koronavirüs ile mücadele eden doktorlara ödemeler için 3.1 milyar ruble ayırdı

    Пресс-служба мэра и правительства Москвы
    Rusya
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    Konu:
    Rusya’da Koronavirüs salgını (32)
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    Rusya Bakanlar Kurulu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele eden doktorlara ödemeler için 3.1 milyar ruble (yaklaşık 290 milyon TL) tahsis etti. Rusya Başbakanı Mişustin’in ilgili talimatnamesi resmi belgelerin yer aldığı Internet sitesinde yayınlandı.

    © REUTERS /
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    Rusya Başbakanı Mihail Mişustin’in imzaladığı ve resmi belgelerin yer aldığı internet sitesinde yayınlanan talimatnameye göre Kovid-19 ile mücadele eden doktorlara ödemeler için 3.1 milyar ruble tahsis edildi, bu tutarın büyük bir kısmının Rusya Savunma Bakanlığı tarafından kullanılacağı öğrenildi.

    Talimatname metninde, “2020 yılında Rusya Federasyonu Hükümetinin rezerv fonundan yeni tip koronavirüs enfeksiyonu tanısı konulan vatandaşlara tıbbi yardım sağlayan sağlık çalışanlarına, büyük önem arz eden çalışmaları için teşvik edici ödemeler yapmak amacıyla federal bütçeden federal yürütme organlarına 3 milyar 139 milyon rublelik kaynağın tahsis edilmesi” ifadelerine yer verildi.

    Belgeye göre bütçeden tahsis edilen tutarın neredeyse 2.3 milyar rublelik kısmı Rusya Savunma Bakanlığı’na, 21.8 milyon ruble Rusya Ulusal Muhafızları’na (Rosgvardiya), 284.4 milyon ruble Rusya Federal Biyomedikal Ajansı'na (FMBA), 120.7 milyon ruble Rusya Federal Güvenlik Servisi’ne (FSB), 223.4 milyon ruble Rusya Federal Ceza İnfaz Kurumu’na ve 194.8 milyon ruble Rusya Devlet Başkanı İdari İşler Müdürlüğü’ne ödenecek.

    Paraların ödeneceği kurumların tahsis edilen kaynakların amacına uygun ve etkili bir şekilde harcandığını kontrol etmeleri ve 1 Ağustos 2020’ye kadar buna ilişkin rapor sunmaları gerekecek.

    Konu:
    Rusya’da Koronavirüs salgını (32)
    Etiketler:
    Mihail Mişustin, Koronavirüs, Rusya
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