Rusya ve Türkiye, M4 karayolunda 4. ortak devriyeyi gerçekleştirdi

Rusya'nın Suriye'deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi, Rus ve Türk askerlerin İdlib gerilimi azaltma bölgesinde M4 karayolu üzerinde 4. ortak devriyeyi gerçekleştirdiğini açıkladı.

Açıklamada, "5 Mart 2020'de Moskova'da Rusya Devlet Başkanı ile Türkiye Cumhurbaşkanı arasında varılan mutabakat uyarınca, 15 Nisan'da İdlib gerilimi azaltma bölgesinde M4 karayolunun Halep ve Lazkiye'yi bağlayan bölümünde 4. Rus-Türk ortak devriyesi gerçekleştirildi" dendi.

Ortak devriye konvoyunda Rus tarafından 2 BTR-80 zırhlı aracı ile Türk tarafından 1 Kirpi zırhlı aracı katıldı.

Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri'ne ait insansız hava araçları devriye konvoyunu havada refakat etti.

Ortak devriye, Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından da duyurulurken kara devriyesine ait görsellere de yer verildi.

Fotoğraflarda, askerlerin yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı maske ve eldiven kullandığı görüldü.

TR-RF mutabakatı çerçevesinde; İdlib’deki M4 karayolunda, kara ve hava unsurlarının katılımıyla 4’üncü Türk-Rus birleşik kara devriyesi icra edilmiştir.#MSB #TSK pic.twitter.com/2vwmc7FKzO — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 15, 2020

​15 Mart'ta Milli Savunma Bakanlığı, İdlib'deki M4 karayolunda kara ve hava unsurlarının katılımıyla birinci Türk-Rus ortak kara devriyesinin icra edildiğini duyurmuştu. 2. ortak devriye 23 Mart'ta, 3.'sü de 8 Nisan'da yapılmıştı.