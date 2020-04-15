Putin, KOBİ'lere çalışanlarına ödeyecekleri maaşlar için nakit para desteği verilmesini önerdi

Rusya lideri Putin, kabine toplantısı öncesinde ulusa sesleniş konuşması gerçekleştirdi. Söz konusu konuşma, Rusya Devlet Başkanı’nın son dört hafta içindeki dördüncü ulusa seslenişi oldu.

Kovid-19'la mücadele kapsamında alınan yeni önlemleri açıklayan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, küçük ve orta büyüklükteki işletmelere (KOBİ) çalışanlarına ödeyecekleri maaşlar için nakit para desteği verilmesini önerdi.

Bu desteğin geri ödemesiz olmasını ve çalışan başına 12.100 ruble (164 dolar) olarak belirlenmesini talep eden Putin, KOBİ'lerin bu desteğe 1 Mayıs'tan itibaren başvurabileceklerini kaydetti.

Putin, "Salgından etkilenen sektörlerdeki KOBİ'lere, daha önce alınan destek önlemlerine ek olarak, devlet tarafından doğrudan geri ödemesiz mali destek sunulmasını öneriyorum. Bir şirkete sunulacak yardımın kapsamı, 1 Nisan tarihindeki toplam çalışan sayısı dikkate alınarak hesaplanacak ve her ay çalışan başına 12.130 ruble verilecek" ifadelerini kullandı.

© Sputnik / Hükümete Rus ekonomisindeki sistem oluşturan işletmelerin listesini hazırlama talimatı veren Putin, "Bu liste, net ve objektif kriterlere dayanmalı ve sadece ulusal ekonomi için önem arz eden işletmeleri kapsamalı" dedi.

Havacılık şirketlerine acil yardım

Putin, havacılık şirketlerine de acil yardım olarak 23 milyar rublenin (yaklaşık 312 milyon dolar) üzerinde kaynak aktarılacağını söyledi.

Rus lider, "Havacılık sektörünün şu anda ciddi zorluklarla karşı karşıya olduğunu biliyoruz. Acil önlem olarak havayolu şirketlerine 23 milyarın üzerinde kaynak aktarılması gerektiğini düşünüyorum. Bu kaynaklar, uçak kiralama masrafları, dönen varlıkların temini, maaşların ve uçak park ücretlerinin ödenmesi için kullanılacak" dedi.

Putin, hükümetten ekonominin desteklenmesi için yeni önlemler hazırlamaya başlama talimatı vererek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Durum, dinamik şekilde değişiyor. Hükümetten bölge yönetimleri ve iş dernekleriyle birlikte alınan önlemlerin verimliliğini ve yeterliliğini sürekli olarak değerlendirmelerini rica ediyorum. Görünen o ki, yeni kararlar alınması gerekiyor, üstelik genel olarak ekonominin yanı sıra münferit sektörler için de bu gerekli. Bu kararları şimdiden hazırlamaya başlamalıyız, kaynakları konsolide etmeliyiz."

İş haklarının azami dikkatle izlenmesi talebi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Anton Kotyakov'a hitap eden Putin, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Anton Kotyakov'a hitap eden Putin, Kovid-19 salgını nedeniyle uzaktan çalışma rejimine geçen çalışanların iş haklarının azami dikkatle izlenmesini talep etti.

Daha önce Kovid-19 hastalarının tedavisinde görev alan sağlık personeline ek ödeme yapılması talimatı verdiğini anımsatan Putin, bu ek ödemelerin vergiden muaf tutulmasını ve belirlenen ek ücretlerin kesinti yapılmadan 'net tutar' şeklinde sağlık personeline verilmesini istedi.