Rusya’da yeni akım: Balkonlarda ‘kimse bakmıyormuş gibi’ dans et

Karantina günlerinde Rusya’nın dört bir yanındaki balkonlar dans pistine dönüşü. Krem Soda grubunun ‘Plaçu na tehno’ (Tekno ile ağlıyorum) isimli şarkısının klibinin yayınlanmasının ardından sosyal medyada yeni bir akım başladı. Orijinal dans videosunda grup üyeleri absürt hareketlerle ve kostümlerle dans ediyor.

Rusya vatandaşları da balkonlarında aynı şarkı ile farklı dans figürleri sergiliyor.

Anny.vino isimli Instagram kullanıcısı farklı akımları bir araya getirerek performans sergiledi.

_Valentina_burtseva_ dans kulübünü bornozuyla çıktığı balkonuna taşıdı.

Krasnodar’daki çok katlı binada ise drone’la çekim yapıldı. Her katta katılımcılar farklı kostümler giydi.

Nijnıy Novgorod’da da bir ekip çalışması gözlemlendi.

St. Petersburg’daki bir binada da bir arkadaş grubu akıma katıldı.