Moskova’da 41 kişinin öldüğü uçak kazasıyla ilgili soruşturma tamamlandı

Rusya Soruşturma Komitesi Sözcüsü Svetlana Petrenko, Şeremetyevo Havalimanı’nda 5 Mayıs 2019 tarihinde kaza yapan Aeroflot Havayolları’na ait Sukhoi Superjet 100 yolcu uçağının kaptan pilotunun sert iniş yaptığını belirterek, "Devamında Yevdokimov’un kurallara aykırı eylemleri uçağın dağılmasına ve alev almasına yol açtı. Şeremetyevo Havalimanı kontrol kulesi ve arama-kurtarma ekiplerinin eylemleri incelendi. Bu eylemler trajediyi hiçbir şekilde etkiyemezdi" ifadelerini kullandı.

Karakutudan elde edilen verilerin, uçağın kaptan pilotunun eylemlerine doğru yanıt verdiğini kanıtladığını ve zanlının olası arızayla ilgili iddiasını yalanladığını anlatan Petrenko, davanın Rusya Başsavcılığı’na intikal ettirildiğini de sözlerine ekledi.

5 Mayıs 2019 tarihinde Moskova-Murmansk seferini yapan Rus havayolu şirketi Aeroflot’a ait yolcu uçağının, Şeremetyevo Havalimanı’na acil iniş yaptığı sırada alev alarak yanması sonucu 41 kişi hayatını kaybetmişti.