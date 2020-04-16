Rusya yeni koronavirüsün mali etkilerini hafifletmek için 2 trilyon ruble ayırdı

Rusya’da, Kovid-19 hastalığına yol açtığı yeni tip koronavirüs pandemisinin neden olduğu mali krizle mücadele için oluşturulan fon kapsamında 2 trilyon ruble, yani 27 milyar dolar dolar harcanacağı belirtildi.

Rus Ekonomi Bakanı Maksim Reşetnikov hükümet toplantısındaki konuşmasında, yeni destek paketiyle beraber yeni tip koronavirüsün ekonomi üstündeki etkilerinin hafifletilmesi adına ayrılan fonun 2 trilyon rubleyi geçtiğini belirtti. 2 trilyon ruble, 27 milyar dolara tekabül ediyor.

Yeni tip koronavirüs vakalarının 28000’e yaklaştığı Rusya’da halktan bir süredir evlerinde kalıp kendilerini izole etmeleri isteniyor. Söz konusu uygulama, birçok kentte izni olmayanların sokağa çıkmasını engelleyen kararlarla sertleştirilmiş durumda. Eczaneler ve marketler dışında pek çok dükkan geçici bir süre için kapatıldı.

Rusya liderliği de yeni tip koronavirüsün ekonomi üstündeki etkilerini azaltmak adına bir dizi önlem alınmasını istedi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in dünkü ulusa sesleniş konuşmasında açıkladığı yeni destek paketinin öne çıkan maddeleri şunlardı: