Rus Mareşal Jukov'un Hitler'in intiharını bildirmek için Stalin'e gönderdiği belgeler yayınlandı

Mayıs 1945'te Sovyetler Birliği Birinci Belarus Cephesi komutanı Mareşal Georgiy Jukov, 4 yıllık savaşın belki de en önemli raporunu Moskova'ya gönderdi. Rus komutan, Sovyetler Birliği eski lideri Joseph Stalin’i Adolf Hitler'in ve en sadık yandaşı Propaganda Bakanı Joseph Goebbels'in intihar ettiği konusunda bilgilendirdi.

Rusya Askeri Tarih Topluluğu, Jukov'un Stalin'e gönderdiği 3 Mayıs 1945 tarihli bildirim belgelerini yayınladı.

Jukov'un bildiriminde Sovyet karşı istihbarat örgütü Smerş'in 3. Reich'ın üst düzey isimlerinin esir düşmüş çalışanlarının ifadelerine dayanan verileri yer alıyordu.

Jukov'un Stalin'e gönderdiği yazıda şu ifadelere yer verildi:

"Karşı istihbarat üyeleri, Goebbels'in aşçısı Wilhelm Lange ve garaj şefi Schneider'i parlamento binasında (Reichstag) yakaladı. Onlar, Hitler'in 30 Nisan'da intihar ettiğini ancak defin yerinin bilinmediğini, Goebbels ve eşinin 1 Mayıs'ta Reichstag'taki yeraltı sığınağında intihar ettiklerini belirtti.

Sığınağa inen Lange ve Schneider, yanan erkek ve kadın cesedi bulunduğunu gördüler ve onların Goebbels ve eşi olduğunu belirlediler. Ayrıca dört yıl önce Propaganda Bakanlığı'nda çalışan Belarus Komitesi Genel Sekreteri Bartkeviç de çağrıldı ve o da Goebbels ve eşinin kimliğini teşhis etti. Cesetlerin üzerinden belge çıkmadı ancak Goebbels'in ofisinde çeşitli belgelerin yer aldığı, mühürlenerek emniyet altına alınan klasörler bulundu.

Alınan bilgilerin doğrulanması için 3 Mayıs'ta cesetlerin 5 esir generale gösterilmesi, ifadelerinin yazılması, cesetlerin fotoğraflarının çekilmesi, sığınaktaki durumun detaylı şekilde incelenmesi ve cesetlerin yanma nedeninin belirlenmesi yönünde talimat verildi.

Ayrıca, Hitler'in son döneminde yaşadığı yerin tespit edilmesi ve Hitler'in intiharıyla ilgili tüm bilgilerin detaylıca incelenmesi için önlemler alındı."

Rusya Askeri Tarih Topluluğu, Jukov'un Stalin'e gönderdiği 3 Mayıs 1945 tarihli bildirim belgelerini yayınladı. © Sputnik /

Rusya Askeri Tarih Topluluğu, Jukov'un Stalin'e gönderdiği 3 Mayıs 1945 tarihli bildirim belgelerini yayınladı. © Sputnik / 1 / 2 © Sputnik / Rusya Askeri Tarih Topluluğu, Jukov'un Stalin'e gönderdiği 3 Mayıs 1945 tarihli bildirim belgelerini yayınladı.

Sovyet lider, baş düşmanının intihar ettiği yönündeki haberi şüpheyle karşılamıştı. 2 Mayıs 1945'teyse tüm dünya, Alman radyosunun ‘Führer'in elinde silahla Berlin'i savunurken öldürüldüğünü’ bildirmesiyle Hitler’in ölümünü duymuştu. Önde gelen dünya basın kuruluşları haberi büyük bir coşkuyla karşılamıştı.