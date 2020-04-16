Rusya'da koronavirüs nedeniyle 9 Mayıs Zafer Bayramı töreni ertelendi

Putin, Rusya Güvenlik Konseyi toplantısında, “9 Mayıs Zafer Geçidi için hazırlıklar şimdi başlamalıydı. Ama henüz zirveyi görmeyen salgınla bağlantılı riskler son derece yüksek. Bu yüzden askeri geçit ve diğer kitlesel etkinliklere hazırlıkları başlatma hakkım yok. Savunma Bakanına, savunma ve kolluk kuvvetleri yöneticilerine, her seviyeden yetkililere planları değiştirip Kızıl Meydan askeri geçidine ve bölgelerdeki askeri geçitlere hazırlıkları erteleme emrini veriyorum. Büyük Zafer’in 75. yıldönümü vesilesiyle planlanan tüm kitlesel halka açık etkinlikler ertelensin” dedi.

Rus lider, ertelemelere rağmen Zafer Günü’nün 9 Mayıs’ta kutlanacağını, bu tarihin ertelenmesinin mümkün olmadığını kaydetti.

Her bir ailenin 9 Mayıs günü kahramanlarını anacağını söyleyen Putin, “Gazilerin ilgimizi ve şükranımızı hissetmeleri için gereken her şeyi yapacağız” diye ekledi.