Rus Dışişleri: Koronavirüs karşısında savunmasız olan sığınmacılara acil yardım sağlanmalı

Koronavirüs enfeksiyonu karşısında savunmasız olan sığınmacılara ve bu kişileri kabul eden ülkelere acil yardımın sağlanması gerektiği belirtilirken bu tür yardımdan politik amaçlarla yararlanma girişimlerinin kesinlikle kabul edilemez olduğu vurgulandı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Koronavirüs enfeksiyonu karşısında tamamen savunmasız olan sığınmacı ve ülke içinde yerinden edilmiş kişilere, ayrıca sığınmacıları kabul eden ülkelere acil ve tam kapsamlı yardımın sağlanması gerektiğini düşünüyoruz. Bununla birlikte bu tür yardımdan politik veya insanlık ve tarafsızlık ilkelerinden uzak başka amaçlarla yararlanma girişimlerinin kabul edilemez olduğu görüşündeyiz” dendi.

Bakanlık, “Ülkelerin Kovid-19 salgınına karşı etkili mücadele başlatma imkanını bozan tek taraflı yaptırım ve diğer kısıtlayıcı önlemlerden derhal ve tamamen vazgeçme ihtiyacının güncelliğini koruduğunu teyit ediyoruz” diye ekledi.

Halihazırda virüsün hızla sığınmacılar arasında yayılma riskinin olduğunu kaydeden Rusya Dışişleri Bakanlığı, Birleşmiş Milletler’in verilerine göre sığınmacı ve ülke içinde yerinden edilmiş kişilerin yüzde 80’inin düşük gelirli ülkelerde bulunduğunu hatırlattı.