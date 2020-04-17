Rusya'da son bir günde 4.069 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı

Rusya’da son bir gün içerisinde 4.069 kişinin yeni tip koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklaması yapıldı. Ülkede son bir gün içerisinde ölenlerin sayısı 41 olarak kayıtlara geçerken, 286 kişinin tedavileri tamamlanıp taburcu edildi.

Rusya’daki Kovid-19 pandemisi gözlem merkezinin başına getirilen Aleksandr Myasnikov, ülkede son bir gün içerisinde 4.069 yeni Kovid-19 vakasına rastlandığını söyledi. Böylece Rusya’da pandeminin başlamasından beri tespit edilmiş pozitif vaka sayısı 32.007’ye ulaştı.

Rossiya-24 televizyonunun canlı yayınında açıklama yapan Myasnikov, Rusya’da bugüne kadar Kovid-19 hastalığı nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısını ise 273 olarak verdi. Bu, ülkede son bir gün içerisinde Kovid-19 sebepli 41 ölümün yaşandığı anlamına geliyor.

"Ülkemizdeki enfeksiyon süreci yükseliş aşamasında, yani her gün yeni pozitif testlerin sayısı artıyor" diyen Myasnikov, şöyle devam etti:

"Tahminlerimize göre bu bir süre daha bu şekilde devam edecek, zira ülkemiz bu salgının pik seviyesine henüz ulaşmış değil, oraya doğru yaklaşıyoruz."

Bunun yanında, son bir gün içerisinde söz konusu hastalığı atlatanların sayısı 286 olarak açıklandı. Bu veriyle, bugüne kadar Kovid-19 hastalığına yakalanıp iyileşenlerin toplam sayısı 2.590 oldu.