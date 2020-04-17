Rusya’da pandemi nedeniyle işini kaybedenlere devletin ödenek ayırmasına ilişkin karar imzalandı

Rusya’da Başbakan Mihail Mişustin, yeni tip koronavirüs pandemisi döneminde işini kaybetmiş olan vatandaşlara devlet tarafından ödenecek azami ücretin belirlendiği kararı imzaladı.

Rus Başbakan Mişustin, ülkesinde mart itibarıyla işini kaybedenlere ödenek ayrılmasına ilişkin karara imza attı. Söz konusu karara göre yeni tippandemisi döneminde işini kaybedenlere devlet, 12.130 ruble (1.150 lira) yardımda bulunacak.

18 yaşından küçük çocukları olan işsiz kalmış ebeveynlere ise çocuk başına üçer bin ruble daha ücret ödenecek.

Devletin ayrıldığı ödenekten sadece 1 Mart ve sonrasında işini kaybetmiş olanların yararlanabileceği belirtiliyor. Bu dönemde ‘iş disiplinine uymadığı’ gerekçesiyle işten çıkarılanlarınsa kapsam dışında olacağı kaydediliyor.

Yeni tip koronavirüs vakalarının 32 bine yaklaştığı Rusya’da halktan bir süredir evlerinde kalıp kendilerini izole etmeleri isteniyor. Söz konusu uygulama, birçok kentte izni olmayanların sokağa çıkmasını engelleyen kararlarla sertleştirilmiş durumda. Eczaneler ve marketler dışında pek çok dükkan geçici bir süre için kapatıldı.