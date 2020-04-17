Putin: Koronavirüse karşı etkili aşı geliştirme çalışmaları başarılı bir şekilde sürüyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı etkili aşı geliştirmek için yapılan çalışmaların başarıyla devam ettiğini söyledi.

Rusya Federasyonu'nun bölgelerinde sağlık kuruluşlarının inşası ve yeniden yapılandırılması konusunda yürütülen çalışmaların ele alındığı toplantıda konuşan Putin, Rusya'da Kovid-19 aşısına ilişkin çalışmaların 7 bilim merkezinde başarıyla yürütüldüğünü vurguladı.

'5 ilaç ve aşı test aşamasında, umut verici sonuçlar var'

Toplantıda söz alan Sağlık Bakanı Mihail Muraşko, Rusya'da 5 ilaç ve aşının test aşamasında bulunduğunu ifade etti.

Aşılarla ilgili 'klinik test öncesi çalışmaların' kısa süre önce başlamasına rağmen umut verici sonuçlar elde edildiğini belirten Muraşko, Rus uzmanların diğer hastalıkların tedavisi için geliştirilen aşıları Kovid-19 tedavisinde kullanma olasılığı üzerinde çalıştığını aktardı.

'7 test sistemi daha kullanılmaya başlayacak'

Bu arada Muraşko, kısa süre içinde koronavirüs tanısı için 7 test sisteminin daha kullanılmaya başlayacağı bilgisini de paylaştı.