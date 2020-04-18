Kremlin: Putin yarınki Paskalya ayinine katılmayacak, konutundaki şapelde mum yakacak

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Devlet Başkanı Putin’in, yarın Kurtarıcı İsa Katedrali’nde düzenlenecek Paskalya ayinine katılıp katılmayacağı soruları üstüne, “Devlet Başkanı katedrale gitmeyecek, evinde kalacak. Bildiğiniz gibi şu anda Novo-Ogaryevo’daki devlet konutunda yaşıyor ve çalışıyor cevabını” verdi.

Ancak Peskov, Rusya liderinin akşam saatlerinde Moskova’nın hemen dışında yer alan Novo-Ogaryevo konutunun arazisinde yer alan şapelde Paskalya nedeniyle mum yakacağını da ekledi.

Putin yıllardır başkent Moskova’da yer alan Kurtarıcı İsa Katedrali’nde Rus Ortodoks Kilisesi lideri Patrik Kirill’in düzenlediği Paskalya ayinine katılıyordu. Rusya lideri sadece 2003’te bu katedraldeki ayine katılmamıştı, zira o esnada Tacikistan’a bir resmi ziyaret gerçekleştiriyordu.

Bunun yanında, Rus Ortodoks Kilisesi Patriği Kirill de Rusya’daki vatandaşlara koronavirüs salgını nedeniyle Paskalya ayinlerine katılmama ve ayini televizyondan izleme çağrısını yapmıştı.

Kurtarıcı İsa Katedrali’nde Patrik Kirill tarafından düzenlenen Paskalya ayini her yıl televizyonlarda da yayınlanıyor.