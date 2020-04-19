Zaharova’dan BBC’ye, Rusya hakkındaki önyargılı haberleri nedeniyle eleştiri

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, BBC’nin Rusya’daki olaylarla ilgili haberleri yaparken önyargılı davrandığını belirterek, İngiliz yayın kuruluşunu asıl İngiltere’de olup bitenlerle ilgili daha çok haber yapmaya çağırdı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, BBC’yi Facebook hesabından eleştirerek Rusya’daki olaylarla ilgili haberleri yaparken önyargılı davranmakla suçladı. Zaharova ayrıca İngiliz yayın kuruluşuna asıl İngiltere’de olup bitenlerle ilgili daha çok haber yapma çağrısında bulundu.

Zaharova, “BBC’yi okuyorum ve izliyorum. Bu bir tür saçmalık. Rusya hakkında verilen her şey, haberlerin tamamı, gerçeklerin olumsuz olarak algılanmasını şekillendirmesi gereken sözcüklerin, ifadelerin ve duyguların titizlikle seçilmiş hali. ‘Titizlikle’ kelimesini ‘meyilli’, ‘önyargılı’, ‘taraflı’ anlamında kullanıyorum” ifadelerini kullandı.

‘BBC’nin anlatımıyla kısıtlayıcı önlemlerin, karantinaların ve izolasyonun, tıbbın, geçit töreninin ertelenmesinin, yüz tanıma teknolojilerinin, Rusya'nın kendi artı ve eksileri, gelenek ve özellikleri, sorunları ve başarıları ile dünya gerçekliğinin bir parçası olarak algılanmasına son vermeye yönelik’ olduğuna dikkat çeken Zaharova, sözlerini şöyle sürdürdü:

“BBC’nin asıl İngiltere hakkında daha fazla haber yaptığını görmek isteriz. Hiç çekinmeyin, sonuçta gösterecek pek çok şeyiniz var.”