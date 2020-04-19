Putin'den Paskalya mesajı: Koronavirüsle ilgili durum kontrol altında, tedbiri elden bırakmıyoruz

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ortodoks Rusların Paskalya Bayramı’nı kutladığı mesajında, koronavirüs salgınını önceden tedbir almaları sayesinde idare edebildiklerini ve durumun kontrol altında olduğunu ifade etti.

Kremlin’den yapılan açıklamaya göre Putin, Ortodoks Rusların Paskalya Bayramı’nı kutladı. Bayramın koronavirüsle mücadelede zorunlu kısıtlamaların uygulandığı bir ortamda gerçekleştiğini belirten Putin, hep birlikte el ele vererek sorunları çözebileceklerini ifade etti.

Putin, "Bunun için her şeyimiz var: Sağlam güçlü ekonomi, bilimsel potansiyel, sağlık hizmetleri alanında gerekli materyal ve yüksek mesleki temel… Diğer ülkelerin deneyimlerini dikkatli şekilde analiz ediyor, yurtdışındaki dost ve partlerimizle aktif bir işbirliği yürütüyor, neler olduğunu anlıyor, riskleri görüyoruz. Her türlü gidişata göre neler yapmamız gerektiğini biliyor, gerekeni yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

Православные христиане отмечают Пасху. Поздравление Владимира Путина: https://t.co/93AXOxSKFS — Президент России (@KremlinRussia) April 19, 2020

Vatandaşların hayatı ve sağlığını korumak için gerekli kaynaklara sahip olduklarını kaydeden Putin, bunları ihtiyatlı bir şekilde değerlendirip öncelikle de zor durumdaki insanlara yardım için kullandıklarını belirtti.

'Bu sınavı layığıyla atlatacağız'

'Her şey Tanrı'nın yardımıyla güzel olacak'

Putin, "Yönetimin her kademesi uyumlu, organize ve sorumluluk sahibi biçimde çalışıyor. Durum tamamen kontrolümüz altında. Bu ortak tehdit karşısında tüm halkımız birleşti. Gönüllerinen gelerek yakınlarına, ihtiyaç sahiplerine yardım eli uzatanlara teşekkürlerimi sunmak, hepinize teşekkürler demek istiyorum. Hiç kuşkum yok: Geçirildiğimiz bu sınavı layığıyla atlatacağız" dedi.

Paskalya’nın umut ve inancı güçlendireceğini belirten Putin, “Bizde halk arasında bir deyiş vardır: Tanrı'dan umut et ama tedbiri elden bırakma. Biz de böyle yapıyoruz. Bu ışıl ışıl Paskalya Bayramı’nda şunu demek istiyorum: Her şey Tanrı'nın yardımıyla güzel olacak. İyi bayramlar. Mutlu ve esen kalın” ifadeleriyle tebrik mesajını sonlandırdı.