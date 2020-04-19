Rusya’da bir günde 6 binden fazla vaka artışı: Toplam sayı 42 bini geçti

Koronavirüsle mücadele merkezinin açıklamasında, vaka sayısında günlük 6 bin 60 kişilik artış olduğu belirtildi. Son 24 saatte 234 kişi, şimdiye kadar 3291 kişi hastaneden taburcu edildi.
Yeni vakaların 3 bin 570’i Moskova’da kaydedildi, böylece başkentteki vaka sayısı 24 bin 324’e çıkmış oldu. Moskova bölgesinde 709, Nijnıy Novgorod bölgesinde 129, St. Petersburg’da 114 vaka tespit edildi.
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Açıklamada “Rusya’da vaka sayısı 85 bölgede 42 bin 853’e yükseldi. Gün içinde 48 hasta hayatını kaybetti. Bugüne kadar ölenlerin sayısı 361” ifadeleri kullanıldı.
Rospotrebnadzor: Test sayısı 1 milyon 900 bini geçti
Rusya Tüketiciyi ve İnsan Sağlığını Koruma Kurumu (Rospotrebnazdor) son 24 saatte ülke çapında 117 bin 900 test yapıldığını aktardı. Şimdiye kadar yapılan test sayısı da 1 milyon 900 bini geçti.
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