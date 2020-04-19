Rusya’da bir günde 6 binden fazla vaka artışı: Toplam sayı 42 bini geçti

Rusya’da son 24 saatte 6 bin 60 yeni koronavirüs vakası daha tespit edildi. Ülkedeki toplam vaka sayısı 42 bin 853’e yükseldi.

Koronavirüsle mücadele merkezinin açıklamasında, vaka sayısında günlük 6 bin 60 kişilik artış olduğu belirtildi. Son 24 saatte 234 kişi, şimdiye kadar 3291 kişi hastaneden taburcu edildi.

Yeni vakaların 3 bin 570’i’da kaydedildi, böylece başkentteki vaka sayısı 24 bin 324’e çıkmış oldu. Moskova bölgesinde 709,bölgesinde 129,’da 114 vaka tespit edildi.

Açıklamada “Rusya’da vaka sayısı 85 bölgede 42 bin 853’e yükseldi. Gün içinde 48 hasta hayatını kaybetti. Bugüne kadar ölenlerin sayısı 361” ifadeleri kullanıldı.

Rospotrebnadzor: Test sayısı 1 milyon 900 bini geçti

Rusya Tüketiciyi ve İnsan Sağlığını Koruma Kurumu (Rospotrebnazdor) son 24 saatte ülke çapında 117 bin 900 test yapıldığını aktardı. Şimdiye kadar yapılan test sayısı da 1 milyon 900 bini geçti.