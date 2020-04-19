Moskova'da Kurtarıcı İsa Katedrali'ndeki Paskalya ayini cemaatsiz yapıldı

Rusya’nın başkenti Moskova’da dün akşam Ortodoks Rusların Paskalya Bayramı için Rus Ortodoks Kilisesi Patriği Kirill’in düzenlediği ayin, koronavirüs nedeniyle halkın katılımı olmadan gerekleştirildi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de salgın nedeniyle ayine katılmadı.

Ortodoks Ruslar, İsa’nın yeniden dirilişinin kutlandığı Paskalya Bayramı için düzenlenen ayine, bu yıl koronavirüs salgını nedeniyle katılamadı.

Moskova’daki Kurtarıcı İsa Kilisesi’nde Patrik Kirill’in düzenlediği ayin, halkın katılımı olmadan gerçekleştirildi. Canlı yayınlanan ayinde yalnızca sınırlı sayıda din adamı yer aldı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Putin’in ayine katılmayacağını, salgın nedeniyle resmi konutundaki şapelde mum yakacağını belirtmişti.

Patrik Kirill de vatandaşlara ayinlere katılmayıp bu ayini de televizyondan izleme çağrısı yapmıştı.

Putin yıllardır başkent Moskova’da yer alan Kurtarıcı İsa Katedrali’nde Rus Ortodoks Kilisesi lideri Patrik Kirill’in düzenlediği Paskalya ayinine katılıyordu. Rusya lideri sadece 2003’te bu katedraldeki ayine katılmamıştı, zira o esnada Tacikistan’a bir resmi ziyaret gerçekleştiriyordu.

Rusya’da son 24 saatte 6 bin 60 yeni koronavirüs vakası daha tespit edildi. Ülkedeki toplam vaka sayısı 42 bin 853’e yükseldi.