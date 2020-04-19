Peskov: Gelecek hafta salgında plato dönemini görmeyi umuyoruz

Rossiya 1 televizyonunda konuşan Peskov, “Bu hafta vaka sayılarının her gün arttığını gösterdi. Bu da henüz plato dönemine girmediğimizi gösteriyor. Dolayısıyla gelecek haftayı bekleyeceğiz. Üç haftadır herkesi karantinada tutuyoruz. Gelecek hafta için plato dönemine çıkışın ilk emarelerini göreceğimize dair umut var” dedi.

'Geçit töreninin ertelenmesi Putin için kolay bir karar olmadı'

Gelecek hafta ileride yapılacaklarla ilgili kararlar alınabileceğini kaydeden Peskov, öncelikle vatandaşların sağlınının korunmasının yanı sıra ekonominin zarar görmesinin önlenmesinin gerektiği çok karmaşık bir kombinasyonun kendilerini beklediğini ifade etti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Sovyetler Birliği’nin Nazi Almanyası’nı yenilgiye uğratmasının 75. yıldönümünün kutlanacağı 9 Mayıs Zafer Günü askeri geçit törenini ertelemesinin zor bir karar olduğun ifade etti.

Peskov, “Elbette devlet başkanı için bu kararı almak kolay olmadı. Onun için öncelikli olan insanların sağlığı” dedi.

Zafer Günü’nün herkes için olduğu gibi Putin için de kutsal bir bayram olduğunu ifade eden Peskov, mevcut duruma rağmen Rusya halkının bu bayramı kutlayacağını belirtti.