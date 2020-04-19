Rus uzman: Karantinaya uyulursa Rusya’da salgın haziranda biter

Rusya’daki Moskova Fizik ve Teknoloji Enstitüsü Genetik Mühendisliği Laboratuvarı Başkanı virolog Pavel Volçkov, mevcut karantina koşulları muhafaza edilmesi kaydıyla Rusya’nın koronavirüs salgınını haziranda yenebileceğini söyledi.

Russia Today’e (RT) konuşan virolog Pavel Volçkov, olumlu senaryo doğrultusunda yaz başında yeni vaka sayısının sıfıra ineceğini ifade etti.

Volçkov, “Bu bizim elimizde, hepimizin evde oturması önemli” dedi.

Virüsün kuluçka süresi 14 gün olduğundan karantina tedbirlerinin en az 4 hafta sürmesi gerektiğini belirten Volçkov, kapalı, kötü havalandırılan yerlerin virüsün bulaşma riskini en çok taşıyan yerler olduğunu uyarısında bulundu.

Volçkov, dışarı çıkarken de maske takılması ve sosyal mesafe kuralına uyulması tavsiyesi verdi.