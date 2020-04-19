Lada 50. yaşını kutluyor

Rusya'da efsanevi VAZ-2101 Jiguli marka otomobilin Tolyatti’deki Voljsk Otomobil Fabrikası’ndaki üretim bandından ilk kez inmesinin 50. yıldönümü kutlandı.

Bu vesileyle açıklama yapan üretici şirket AvtoVAZ, "İlk Lada modeli, AvtoVAZ tarihinin, hatta Rus otomotiv tarihinin en yaygın modeli oldu" vurgusu yaparak "1970’ten 1988’e dek VAZ-2121 ile modifikasyonlarından yaklaşık 4.8 milyon araç üretildi" bilgisini paylaştı.

VAZ-2121’in İtalyan Fiyat-124 bazında geliştirildiğini hatırlatan şirket, bu aracın 1967 yılında ‘Avrupa’da Yılın Otomobili’ unvanına layık görüldüğünü belirtti. Sovyetler Birliği’nde araca 800’den fazla değişiklik yapıldığına dikkat çekti.

Lada, Rusya'da hem sıfır hem de 2. el satışında birinciliğini koruyor.

Avrupa İşletmeler Birliği'nden yeni otomobil ve hafif ticari araçların satışıyla ilgili istatistiklerin geldiği son 12 yılda, Lada araçları zaman zaman dış rakiplerine göre iki kat fazla satış hacimleri sayesinde istenin en başında yer almaya devam ediyor.